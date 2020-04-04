Погода в Югре 4 апреля: на улице настоящая весна

4 Апр 2020 2020-04-04T05:45:19+03:00

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В Югре сегодня, 4 апреля, ожидается переменная облачность. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный, южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5ºС, днем +5…+10 ºС.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 ºС, днем +7…+9 ºС.

На всех реках ХМАО-Югры – ледостав. Гидрологическая обстановка стабильная, опасных гидрологических явлений не прогнозируется. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, экзогенные геологические процессы на территории округа по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

ИСТОЧНИК KP.RU