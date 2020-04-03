3 Апр 2020 2020-04-03T22:58:45+03:00

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 4 апреля 2020 года составило 16 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 4 апреля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Югре на 4 апреля 2020 года: 16 человек. Центр «Вектор» в Новосибирске подтвердил заболевание еще у восьми жителей Югры.

- Шесть из восьми человек заразились на Приобском месторождении в Ханты-Мансийском районе, один случай заражения ранее был зафиксирован в Ханты-Мансийске, еще один - в Нягани, - пояснила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора ХМАО Инна Кудрявцева.

Она рассказала, что все контактировавшие с заболевшими установлены и взяты под пристальное наблюдение врачей.

- В двух обсерваторах, в санатории «Юган» и в Урае, проходят изоляцию контактировавшие с лабораторно-подтвержденными случаями. Очень важно понимать, как начиналось заболевание, из 16 заболевших один случай был без симптомов, - указала Инна Кудрявцева.

Обращаем внимание читателей, что на Приобском месторождении полностью локализован очаг с множественной заболеваемостью. По словам замглавы Роспотребнадзора Югры, там проведены масштабные противоэпидемические мероприятия.

- Среди новых пациентов более половины не выезжали за пределы России. Поэтому прошу обратить внимание на меры самоизоляции. Сегодня это уже не только туристы, которые прибыли из-за рубежа, - предостерег директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация такова: 16 случаев заболевания, два человека полностью выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 4 632 жителя региона, а 1 486 югорчан уже сняты с медицинского наблюдения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/770788" frameborder="0"></iframe> Текущая ситуация с коронавирусной инфекцией в Югре - 3 апреля, 15-34.

ИСТОЧНИК KP.RU