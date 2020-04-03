2020-04-03T18:11:32+03:00
Общество

От юных жителей Сургутского района ждут идеи по улучшению городской среды

Предусмотрены две номинации
Руслан Савинов
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От юных жителей Сургутского района ждут идеи по улучшению городской среды. Афиша конкурса из соцсети "ВКонтакте".От юных жителей Сургутского района ждут идеи по улучшению городской среды. Афиша конкурса из соцсети "ВКонтакте".
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В Сургутском районе стартовал конкурс «Сургутский район: Я так вижу!».

По данным пресс-службы администрации муниципалитета, конкурс проводят для привлечения внимания детей и молодежи к вопросам ЖКХ, и формирования образа городской среды будущего.

- К участию приглашаются дети и молодые люди района в возрасте от 6 до 18 лет. Каждый желающий может поделиться своими идеями по улучшению среды через рисунок или фотографию, - сообщили организаторы.

Работы принимают до 15 апреля по двум номинациям: 1) рисунок/мем «Двор моей мечты», 2) фотография «Чистый город начинается с меня».

Добавим, что больше информации можно получить в официальной группе районного молодежного центра, организатора конкурса, в соцсети «ВКонтакте».

Подведение итогов конкурса состоится в конце апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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