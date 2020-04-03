Югорские города признали максимально комфортными для жизни
Индекс качества городской среды за 2019 год опубликовал Минстрой РФ и ДОМ.РФ. По расчетам, индекс в России увеличился на 3,3 % по сравнению с 2018 годом и составил 26,8% по итогам 2019 года.
Расчет индекса проводили по 36 индикаторам по десятибалльной шкале:
- Для корректного составления шкал оценки и сравнения все города распределены по десяти климатическим группам. Города ХМАО распределены в группах, которые относятся к тяжелым климатическим условиям, - пояснили составители рейтинга.
При расчете индексов в Югре проанализировали 16 городов:
- Первое место в регионе занял Ханты-Мансийск, второе – Белоярский. Границу благоприятности также преодолели Лангепас, Когалым и Радужный.
В итоге ХМАО занял третье место среди регионов УрФО.
ИСТОЧНИК KP.RU