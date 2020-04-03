Окружная больница Сургута начала работать в режиме повышенной готовности

3 Апр 2020 2020-04-03T17:57:06+03:00

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Сургутская окружная клиническая больница, одна из двух клиник в ХМАО, где оказывают медпомощь пациентам с коронавирусом, переведена в режим повышенной готовности.

- Вахту круглосуточно несут врачи-инфекционисты, реаниматологи, пульмонологи, лаборанты, медсестры учреждения, - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

Специалисты пересмотрели графики отпусков и перенесли их на более поздние сроки

- Врачи – люди, которые посвящают себя профессии. Они понимают сложность ситуации, - заявил заместитель главврача Кирилл Костюченко.

Для лечения пациентов с коронавирусом в медучреждении есть все необходимое и даже больше: противочумный костюм первого типа «Кварц-М1», одноразовый противочумный костюм первого типа, защитные щитки, респираторы, дезинфицирующие средства и расходные материалы. Добавим, что больница обеспечена аппаратами ИВЛ, есть аппарат ЭКМО для пациентов в крайне тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU