2020-04-03T15:54:43+03:00
Общество

Санитарная обработка началась в Сургуте

На очереди обработка остановок транспорта
Руслан Савинов
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Санитарная обработка началась в Сургуте. Фото со страницы Вадима Шувалова в соцсети "ВКонтакте".Санитарная обработка началась в Сургуте. Фото со страницы Вадима Шувалова в соцсети "ВКонтакте".
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В Сургуте приступили к массовой санитарной обработке города. Подробнее об этом сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» градоначальник Вадим Шувалов.

- Как вы знаете, управляющим компаниям города уже несколько дней как дано указание тщательно дезинфицировать подъезды. А начиная с сегодня, мы будем проводить санитарную обработку и в местах общего пользования, - пояснил Шувалов.

Добавим, что раствор для дезинфекции изготовил «Горводоканал», а потом бесплатно отдал подрядчикам, которые и будут проводить работы.

В данный момент санитарная уборка проводится на сургутских остановках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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