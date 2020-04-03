3 Апр 2020 2020-04-03T15:54:43+03:00

Санитарная обработка началась в Сургуте. Фото со страницы Вадима Шувалова в соцсети "ВКонтакте".

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В Сургуте приступили к массовой санитарной обработке города. Подробнее об этом сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» градоначальник Вадим Шувалов.

- Как вы знаете, управляющим компаниям города уже несколько дней как дано указание тщательно дезинфицировать подъезды. А начиная с сегодня, мы будем проводить санитарную обработку и в местах общего пользования, - пояснил Шувалов.

Добавим, что раствор для дезинфекции изготовил «Горводоканал», а потом бесплатно отдал подрядчикам, которые и будут проводить работы.

В данный момент санитарная уборка проводится на сургутских остановках.

ИСТОЧНИК KP.RU