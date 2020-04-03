Санитарная обработка началась в Сургуте
В Сургуте приступили к массовой санитарной обработке города. Подробнее об этом сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» градоначальник Вадим Шувалов.
- Как вы знаете, управляющим компаниям города уже несколько дней как дано указание тщательно дезинфицировать подъезды. А начиная с сегодня, мы будем проводить санитарную обработку и в местах общего пользования, - пояснил Шувалов.
Добавим, что раствор для дезинфекции изготовил «Горводоканал», а потом бесплатно отдал подрядчикам, которые и будут проводить работы.
В данный момент санитарная уборка проводится на сургутских остановках.
ИСТОЧНИК KP.RU