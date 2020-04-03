3 Апр 2020 2020-04-03T15:45:59+03:00

Эксперты Югры дали прогноз на время весеннего половодья. Фото Ханты-Мансийского центра по мониторингу окружающей среды.

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На территории ХМАО вскрытие рек бассейна Оби и Иртыша прогнозируется раньше среднемноголетних дат на 3-7 дней. Такие данные озвучил Ханты-Мансийский центр по мониторингу окружающей среды.

- Среднемноголетние даты вскрытия Оби в районе Сургута – 10 мая, в районе Октябрьского – 12 мая. Среднемноголетние даты вскрытия Иртыша в районе Ханты-Мансийска - 3 мая, реки Конда в районах Кондинского и Болчар - 30 апреля, реки Северная Сосьва в районе Березово - 13 мая, - пояснили специалисты.

Они отметили, что высшие уровни воды весеннего половодья ожидаются в основном около среднемноголетних характеристик.

- Выше нормы на 30 см высшие уровни прогнозируются на реке Конда в районах гидрологических постов: Чантырья, Кондинское, Болчары, Алтай. Установленная, для перечисленных постов норма, составляет: 6,61 м, 1,69 см, 3,97 м, 7,95 м над нулем постов – соответственно, - рассказали эксперты.

Добавим, что на 0,5 м выше нормы на реке Обь в районе Нижневартовска, где установленная норма 8,55 м над нулем поста.

Данные будут уточняться. Сейчас уровни воды за сутки не изменяются или повышаются на 1-2 см в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU