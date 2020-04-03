2020-04-03T15:35:23+03:00
Происшествия

В Югре изъяли из продажи фальсифицированных лекарств на полмиллиона рублей

Также заблокированы четыре сайта с запрещенными компонентами
Руслан Савинов
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В Югре изъяли из продажи фальсифицированных лекарств на полмиллиона рублейВ Югре изъяли из продажи фальсифицированных лекарств на полмиллиона рублейФото: pixabay.com
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В ХМАО завершился этап международного профилактического мероприятия «Пангея».

- «Пангея» проводится под эгидой Интерпола для пресечения оборота фальсифицированных, некачественных, незарегистрированных препаратов, в том числе наркосодержащих, а также медицинских изделий и БАДов с запрещенными компонентами, распространяемых и интернете, - пояснили в пресс-службе УМВД ХМАО.

Было проверено 80 сайтов и учетных записей в соцсетях: четыре сайта предлагали к продаже лекарства из перечня наркотических средств и сильнодействующие препараты. Адреса направлены для блокировки.

Также из незаконного оборота изъято около 1,3 тысячи единиц фальсификата на сумму около полумиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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