3 Апр 2020 2020-04-03T15:35:23+03:00

В Югре изъяли из продажи фальсифицированных лекарств на полмиллиона рублей Фото: pixabay.com

Также заблокированы четыре сайта с запрещенными компонентами

Изменить размер текста: A A

В ХМАО завершился этап международного профилактического мероприятия «Пангея».

- «Пангея» проводится под эгидой Интерпола для пресечения оборота фальсифицированных, некачественных, незарегистрированных препаратов, в том числе наркосодержащих, а также медицинских изделий и БАДов с запрещенными компонентами, распространяемых и интернете, - пояснили в пресс-службе УМВД ХМАО.

Было проверено 80 сайтов и учетных записей в соцсетях: четыре сайта предлагали к продаже лекарства из перечня наркотических средств и сильнодействующие препараты. Адреса направлены для блокировки.

Также из незаконного оборота изъято около 1,3 тысячи единиц фальсификата на сумму около полумиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU