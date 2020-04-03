В Югре изъяли из продажи фальсифицированных лекарств на полмиллиона рублей
В ХМАО завершился этап международного профилактического мероприятия «Пангея».
- «Пангея» проводится под эгидой Интерпола для пресечения оборота фальсифицированных, некачественных, незарегистрированных препаратов, в том числе наркосодержащих, а также медицинских изделий и БАДов с запрещенными компонентами, распространяемых и интернете, - пояснили в пресс-службе УМВД ХМАО.
Было проверено 80 сайтов и учетных записей в соцсетях: четыре сайта предлагали к продаже лекарства из перечня наркотических средств и сильнодействующие препараты. Адреса направлены для блокировки.
Также из незаконного оборота изъято около 1,3 тысячи единиц фальсификата на сумму около полумиллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU