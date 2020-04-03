2020-04-03T14:57:24+03:00
Общество

Регоператор Югры весь апрель работает в штатном режиме

«Позаботьтесь о себе и близких, а мы позаботимся о вас»
Руслан Савинов
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Регоператор Югры весь апрель работает в штатном режиме. Фото "Югра-Экология".Регоператор Югры весь апрель работает в штатном режиме. Фото "Югра-Экология".
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У регионального оператора в апреле не будет каникул из-за коронавируса. По данным пресс-службы «Югра - Экология», весь транспорт, занимающийся вывозом коммунальных отходов в ХМАО, работает в обычном режиме.

- Перед началом рабочего дня всем проверяют температуру тела, обеспечивают средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Вся техника на маршруте также проходит санобработку. Водители работают только в перчатках и масках, - пояснили представители «Югра - Экология».

Отмечается, что по-прежнему в офисах ограничен личный прием посетителей. Все вопросы можно задать по телефону: 8 800 222 11 86.

- Оставайтесь дома. Позаботьтесь о себе и близких, а мы позаботимся о вас: #НеСидимДомаРадиВас, - просит регоператор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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