Сургутянка купила путевки в Абхазию у аферистов

3 Апр 2020 2020-04-03T14:33:01+03:00

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В полицию Сургута обратилась 43-летняя местная жительница с заявлением о том, что стала жертвой мошенников.

По данным пресс-службы УМВД ХМАО, еще в феврале женщина забронировала путевку в один из пансионатов в Абхазии. Информацию о туре медработник нашла на сайте «solnechny.pro», который выдавал себя за официальный ресурс пансионата.

- Потерпевшая перевела мошенникам почти 79 тысяч рублей в за путевку. Вскоре представитель пансионата перестал выходить на связь и женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Выяснилось, что она заказала путевки на так называемом «сайте двойнике», - пояснили стражи порядка

Возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество». Виновным грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU