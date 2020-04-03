2020-04-03T14:33:01+03:00
Происшествия

Сургутянка купила путевки в Абхазию у аферистов

Сайт-двойник выманил у женщины большую сумму денег
Руслан Савинов
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Сургутянка купила путевки в Абхазию у аферистовСургутянка купила путевки в Абхазию у аферистовФото: pixabay.com
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В полицию Сургута обратилась 43-летняя местная жительница с заявлением о том, что стала жертвой мошенников.

По данным пресс-службы УМВД ХМАО, еще в феврале женщина забронировала путевку в один из пансионатов в Абхазии. Информацию о туре медработник нашла на сайте «solnechny.pro», который выдавал себя за официальный ресурс пансионата.

- Потерпевшая перевела мошенникам почти 79 тысяч рублей в за путевку. Вскоре представитель пансионата перестал выходить на связь и женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Выяснилось, что она заказала путевки на так называемом «сайте двойнике», - пояснили стражи порядка

Возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество». Виновным грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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