Сроки проведения закупок изменили в ХМАО

3 Апр 2020 2020-04-03T13:54:54+03:00

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Правительство Югры внесло изменения в постановление, касающееся уполномоченного учреждения на определение поставщиков для нужд ХМАО.

- Решение принято для эффективной реализации мероприятий по предупреждению распространения коронавируса. Сокращаются сроки подготовки и проведения процедур закупок, соответствующих этим целям, для нужд региона, – сообщила глава ХМАО Наталья Комарова.

По словам и. о. директора окружного департамента госзаказа Максима Бердюгина, в соответствии с принятыми изменениями также исключается необходимость предоставления заказчиками дополнительной информации по причине того, что с 1 апреля вступило в силу постановление правительства РФ, обязывающее заказчиков указывать код целевой статьи расходов. Эта мера позволит идентифицировать закупки в рамках реализации нацпроектов.

ИСТОЧНИК KP.RU