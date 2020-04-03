2020-04-03T13:54:54+03:00
Общество

Сроки проведения закупок изменили в ХМАО

Изменения позволят идентифицировать закупки в рамках нацпроектов
Руслан Савинов
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Сроки проведения закупок изменили в ХМАО. Фото правительства Югры.Сроки проведения закупок изменили в ХМАО. Фото правительства Югры.
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Правительство Югры внесло изменения в постановление, касающееся уполномоченного учреждения на определение поставщиков для нужд ХМАО.

- Решение принято для эффективной реализации мероприятий по предупреждению распространения коронавируса. Сокращаются сроки подготовки и проведения процедур закупок, соответствующих этим целям, для нужд региона, – сообщила глава ХМАО Наталья Комарова.

По словам и. о. директора окружного департамента госзаказа Максима Бердюгина, в соответствии с принятыми изменениями также исключается необходимость предоставления заказчиками дополнительной информации по причине того, что с 1 апреля вступило в силу постановление правительства РФ, обязывающее заказчиков указывать код целевой статьи расходов. Эта мера позволит идентифицировать закупки в рамках реализации нацпроектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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