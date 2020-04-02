2020-04-02T13:37:49+03:00
Общество

Югорчан ждет конкурс по созданию роликов с лайфхаками

Победителей ждут различные ценные призы
Руслан Савинов
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Югорчан ждет конкурс по созданию роликов с лайфхакамиЮгорчан ждет конкурс по созданию роликов с лайфхакамиФото: pixabay.com
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Конкурс по созданию дополнительного образовательного и развивающего сетевого контента #ПокаДома стартовал в УрФО, в том числе и на территории Югры.

Завершится мероприятие 5 апреля, а 6 апреля – подсчитают лайки зрителей. Участников разделят на несколько групп по возрасту.

- Покажите, как и что можно сделать, находясь дома, от клининга до приобретения навыков и освоения новых возможностей сетевых коммуникаций. Это лайфхаки, творческие работы любого жанра, любые другие активности. Особый акцент можно сделать на интересные и нестандартные по форме и по содержанию советы для жизни в условиях самоизоляции и социального дистанцирования, - сообщили организаторы.

Участникам необходимо разместить в сети в своих аккаунтах во «Вконтакте», «Одноклассниках», Instagram или Tik-Tok мини-ролики до 90 секунд, или текстовые посты с фотографиями с хэштегами: #ПокаДома, #оставайсядома, #лучшедома.

Добавим, что победителей ждут подписки на лучшие видеопорталы, образовательные платформы, магазины электронных книг, а также возможность сотрудничества с ведущими производителями медиа-контента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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