Осужденные Югры стали смотреть оперу и балет
Для осужденных в ХМАО прошел просмотр записи спектакля «Смута» Государственного академического Малого театра. По данным пресс-службы УФСИН ХМАО, показ состоялся в рамках культурно-социального проекта «Театральная Россия».
- Основой спектакля стал роман Владимира Мединского «Стена». Одна из ее задач – познакомить зрителей со страницами отечественной истории. Спектакль «Смута» рассказывает о героической обороне Смоленска 1609-1611, об одном из финальных аккордов событий конца XVI – начала XVII вв, - сообщили представители УФСИН.
Добавим, что каждый квартал в тюрьмах Югры будут транслировать видеозаписи известных театральных постановок из национальной библиотеки проекта «Театральная Россия»: опера «Садко», опера «Царская невеста», комедия «Женитьба», балет «Вешние воды» и других постановки ведущих театров страны.
- Это делается для нравственного и эстетического воспитания осужденных, - пояснили в УФСИН Югры.
ИСТОЧНИК KP.RU