2020-04-02T13:29:33+03:00
Общество

Осужденные Югры стали смотреть оперу и балет

Проект «Театральная Россия» отлично себя зарекомендовал
Руслан Савинов
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Осужденные Югры стали смотреть оперу и балет. Фото УФСИН ХМАО.Осужденные Югры стали смотреть оперу и балет. Фото УФСИН ХМАО.
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Для осужденных в ХМАО прошел просмотр записи спектакля «Смута» Государственного академического Малого театра. По данным пресс-службы УФСИН ХМАО, показ состоялся в рамках культурно-социального проекта «Театральная Россия».

- Основой спектакля стал роман Владимира Мединского «Стена». Одна из ее задач – познакомить зрителей со страницами отечественной истории. Спектакль «Смута» рассказывает о героической обороне Смоленска 1609-1611, об одном из финальных аккордов событий конца XVI – начала XVII вв, - сообщили представители УФСИН.

Добавим, что каждый квартал в тюрьмах Югры будут транслировать видеозаписи известных театральных постановок из национальной библиотеки проекта «Театральная Россия»: опера «Садко», опера «Царская невеста», комедия «Женитьба», балет «Вешние воды» и других постановки ведущих театров страны.

- Это делается для нравственного и эстетического воспитания осужденных, - пояснили в УФСИН Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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