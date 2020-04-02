В Сургуте бомж грабил квартиры

2 Апр 2020 2020-04-02T13:17:20+03:00

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В полицию Сургута поступило заявление от 29-летнего местного жителя, который сообщил, что утром из его квартиры на улице Кукуевицкого был похищен сотовый стоимостью почти 65 тысяч рублей.

По информации от пресс-службы УМВД ХМАО, оперативники вскоре задержали 38-летнего мужчину без определенного места жительства. Он проник в квартиру через незапертую дверь и совершил кражу.

Выяснилось, что задержанный спрятал телефон в мусорокамере в доме по улице Чехова. Кроме того, мужчина на следующий день совершил похожее преступление.

Ранее задержанный неоднократно судим. По фактам краж возбуждены уголовные дела Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 6 лет.

- Эти преступления стали возможными в том числе из-за беспечного отношения сургутян к своему имуществу, - отметили стражи порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU