Житель Югры вернулся из Тайланда и не стал соблюдать карантин
В полицию Когалыма поступило сообщение от мужчины о том, что его подчиненный явился в организацию сразу после отпуска за границей.
Известно, что 47-летний когалымец некоторое время назад прибыл из Таиланда. По возвращению мужчине вынесли предписание и объяснили, что он обязан находиться на самоизоляции дома и не контактировать с членами семей и иными лицами, не повергнутыми изоляции, - пояснили в пресс-службе УМВД ХМАО.
Нарушитель проигнорировал предписание и подверг риску распространения COVID-19 среди большого круга лиц.
Известно, что югорчанина решено привлечь к административной ответственности и оштрафовать на полтысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU