2020-04-02T12:46:44+03:00
Общество

Житель Югры вернулся из Тайланда и не стал соблюдать карантин

Мужчину сдал полиции начальник
Руслан Савинов
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Житель Югры вернулся из Тайланда и не стал соблюдать карантинЖитель Югры вернулся из Тайланда и не стал соблюдать карантинФото: pixabay.com
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В полицию Когалыма поступило сообщение от мужчины о том, что его подчиненный явился в организацию сразу после отпуска за границей.

Известно, что 47-летний когалымец некоторое время назад прибыл из Таиланда. По возвращению мужчине вынесли предписание и объяснили, что он обязан находиться на самоизоляции дома и не контактировать с членами семей и иными лицами, не повергнутыми изоляции, - пояснили в пресс-службе УМВД ХМАО.

Нарушитель проигнорировал предписание и подверг риску распространения COVID-19 среди большого круга лиц.

Известно, что югорчанина решено привлечь к административной ответственности и оштрафовать на полтысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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