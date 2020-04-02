2 Апр 2020 2020-04-02T12:46:44+03:00

Житель Югры вернулся из Тайланда и не стал соблюдать карантин Фото: pixabay.com

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В полицию Когалыма поступило сообщение от мужчины о том, что его подчиненный явился в организацию сразу после отпуска за границей.

Известно, что 47-летний когалымец некоторое время назад прибыл из Таиланда. По возвращению мужчине вынесли предписание и объяснили, что он обязан находиться на самоизоляции дома и не контактировать с членами семей и иными лицами, не повергнутыми изоляции, - пояснили в пресс-службе УМВД ХМАО.

Нарушитель проигнорировал предписание и подверг риску распространения COVID-19 среди большого круга лиц.

Известно, что югорчанина решено привлечь к административной ответственности и оштрафовать на полтысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU