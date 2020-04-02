2020-04-02T12:28:44+03:00
Общество

Цены на имбирь в Сургуте резко взлетели

Продавцы просят за килограмм 2000 рублей
Руслан Савинов
Поделиться:
Цены на имбирь в Сургуте резко взлетелиЦены на имбирь в Сургуте резко взлетелиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Сургутяне возмутились подорожанием имбиря в торговых точках города. Известно, что цена пряности подскочила почти в пять раз. Видео контрольной закупки появилось в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «К-информ - Сургут».

- Это видео снято на оптовом рынке «Аскания». Там один килограмм корня имбиря стоит две тысячи рублей. Раньше, говорят, он стоил не больше четырехсот. На вопрос покупателя, почему такие цены, предприниматели ответили, что стоимость увеличили поставщики, - гласит описание в видео.

Также сообщается, что на овощных лавках цена имбиря доходит даже до трех тысяч рублей за килограмм.

Подписчики паблика предложили элегантные способы, как отреагировать на взлет цен:

- Есть очень простое решение данной проблемы - перестать покупать имбирь, - написала одна из пользовательниц интернета.

- Еще месяц назад имбирь гнил на прилавках, - резонно заметила другая подписчица.

Отметим, что научных публикаций о доказанной пользе профилактики коронавируса имбирем не существует.

В Сургуте имбирь подорожал в пять раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава ХМАО проверила работу обсерватора «Юган»
Югорчан ждет конкурс по созданию роликов с лайфхаками
Осужденные Югры стали смотреть оперу и балет
В Сургуте бомж грабил квартиры
Югорчанам дали советы, как выбирать продукты в период пандемии коронавируса
Житель Югры вернулся из Тайланда и не стал соблюдать карантин
Цены на имбирь в Сургуте резко взлетели
Югорчанка чужой карточкой накупила алкоголя и ответит за это по закону
Губернатор ХМАО отметила заслуги учителя химии из Покачей
Мошенник обманул сургутянина при попытке купить маски
Югорчанам предложили раскрасить северные узоры, чтобы скрасить досуг
Киргиза осудили в Сургуте за незаконное пересечение границы
В Югре нашли тело пропавшего мужчины
В Сургуте меняется работа общественного транспорта
Поликлиника Сургута полностью обновила оборудование для дезинфекции
Мэр Сургута лично проверил соблюдение горожанами режима самоизоляции
В Югре столкнулись Лада и КамАЗ
Погода в Югре 2 апреля: сильный снег
В Югре введут дополнительные меры поддержки бизнеса
Пьяный житель Ханты-Мансийска пытался украсть сигареты и шоколадку
Водоочистные сооружения Сургутского района назвали «настоящим прорывом»