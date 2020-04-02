2 Апр 2020 2020-04-02T12:28:44+03:00

Цены на имбирь в Сургуте резко взлетели Фото: pixabay.com

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Сургутяне возмутились подорожанием имбиря в торговых точках города. Известно, что цена пряности подскочила почти в пять раз. Видео контрольной закупки появилось в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «К-информ - Сургут».

- Это видео снято на оптовом рынке «Аскания». Там один килограмм корня имбиря стоит две тысячи рублей. Раньше, говорят, он стоил не больше четырехсот. На вопрос покупателя, почему такие цены, предприниматели ответили, что стоимость увеличили поставщики, - гласит описание в видео.

Также сообщается, что на овощных лавках цена имбиря доходит даже до трех тысяч рублей за килограмм.

Подписчики паблика предложили элегантные способы, как отреагировать на взлет цен:

- Есть очень простое решение данной проблемы - перестать покупать имбирь, - написала одна из пользовательниц интернета.

- Еще месяц назад имбирь гнил на прилавках, - резонно заметила другая подписчица.

Отметим, что научных публикаций о доказанной пользе профилактики коронавируса имбирем не существует.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/770405" frameborder="0"></iframe> В Сургуте имбирь подорожал в пять раз.

ИСТОЧНИК KP.RU