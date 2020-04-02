Югорчанка чужой карточкой накупила алкоголя и ответит за это по закону
В ХМАО за минувшие сутки случилось 45 преступлений. По данным пресс-службы УМВД Югры уже раскрыто 23 нарушений закона, из них: два мошенничества, одно преступление в сфере незаконного оборота наркотиков и три кражи.
Так, полицейские установили 26-летнего подозреваемого в краже вартовчанина. Молодой человек в квартире дома на улице 60 лет Октября похитил куртку с денежными с 5500 рублями. Возбуждено уголовное дело, вартовчанин под подпиской о невыезде.
Тем временем в Кондинском районе 27-летняя девушка получила банковскую карту от знакомого для покупки алкоголя и накупила с ее помощью товаров на сумму 8200 рублей. Отметим, что она ранее уже судима за кражу. Возбуждено уголовное дело, девушка под подпиской о невыезде
Кроме того, стало известно, что в Югре накануне раскрыли четыре ранее зарегистрированных преступления и выявили болеt шести тысяч правонарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU