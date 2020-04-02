2 Апр 2020 2020-04-02T10:40:11+03:00

Югорчанка чужой карточкой накупила алкоголя и ответит за это по закону Фото: pixabay.com

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В ХМАО за минувшие сутки случилось 45 преступлений. По данным пресс-службы УМВД Югры уже раскрыто 23 нарушений закона, из них: два мошенничества, одно преступление в сфере незаконного оборота наркотиков и три кражи.

Так, полицейские установили 26-летнего подозреваемого в краже вартовчанина. Молодой человек в квартире дома на улице 60 лет Октября похитил куртку с денежными с 5500 рублями. Возбуждено уголовное дело, вартовчанин под подпиской о невыезде.

Тем временем в Кондинском районе 27-летняя девушка получила банковскую карту от знакомого для покупки алкоголя и накупила с ее помощью товаров на сумму 8200 рублей. Отметим, что она ранее уже судима за кражу. Возбуждено уголовное дело, девушка под подпиской о невыезде

Кроме того, стало известно, что в Югре накануне раскрыли четыре ранее зарегистрированных преступления и выявили болеt шести тысяч правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU