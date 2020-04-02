Губернатор ХМАО отметила заслуги учителя химии из Покачей

2 Апр 2020 2020-04-02T10:26:00+03:00

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Глава Югры Наталья Комарова в своем официальном аккаунте в социальной сети «Инстаграм» выразила свою признательность учителю химии из школы №2 города Покачи Виталию Щинникову, который ранее победил в конкурсе «Педагог года - 2020».

- В период дистанционного обучения Виталий использует новые, современные образовательные платформы «Открытая школа 2035», «Якласс», технологии Google, Инстаграм. Планирует проводить прямые эфиры, записывать видеоуроки с опытами и химическими реакциями. Ему нравится связывать химию с жизнью, проводить параллели с реальностью. Вне школьного кабинета, на прогулках, рассказывает школьникам о том, что происходит вокруг, - написала Наталья Комарова.

Виталий Щинников увлекательно рассказывает и показывает, например, из чего состоит снег, вода, как изменяется их состояние при разных температурах.

- Виталий - современный педагог, - подвела итог глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU