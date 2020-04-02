Губернатор ХМАО отметила заслуги учителя химии из Покачей
Глава Югры Наталья Комарова в своем официальном аккаунте в социальной сети «Инстаграм» выразила свою признательность учителю химии из школы №2 города Покачи Виталию Щинникову, который ранее победил в конкурсе «Педагог года - 2020».
- В период дистанционного обучения Виталий использует новые, современные образовательные платформы «Открытая школа 2035», «Якласс», технологии Google, Инстаграм. Планирует проводить прямые эфиры, записывать видеоуроки с опытами и химическими реакциями. Ему нравится связывать химию с жизнью, проводить параллели с реальностью. Вне школьного кабинета, на прогулках, рассказывает школьникам о том, что происходит вокруг, - написала Наталья Комарова.
Виталий Щинников увлекательно рассказывает и показывает, например, из чего состоит снег, вода, как изменяется их состояние при разных температурах.
- Виталий - современный педагог, - подвела итог глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU