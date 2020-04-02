Мошенник обманул сургутянина при попытке купить маски

2 Апр 2020 2020-04-02T10:09:21+03:00

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В полицию Сургута поступило заявление от местного жителя, ставшего жертвой мошенников. 30 – летний сургутянин в интернете увидел информацию о продаже медицинских масок. Мужчина решил их купить.

- Злоумышленник поставил условия полной стоимости оплаты. Потерпевший перевел 15 тысяч рублей. Вскоре гражданин понял, что попал на сайт мошенников и обратился в полицию, - поделились стражи порядка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Виновному грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Добавим, что это уже не первый случай в Сургуте, когда в условиях сверхспроса на маски активизировались мошенники.

ИСТОЧНИК KP.RU