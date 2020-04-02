Мошенник обманул сургутянина при попытке купить маски
В полицию Сургута поступило заявление от местного жителя, ставшего жертвой мошенников. 30 – летний сургутянин в интернете увидел информацию о продаже медицинских масок. Мужчина решил их купить.
- Злоумышленник поставил условия полной стоимости оплаты. Потерпевший перевел 15 тысяч рублей. Вскоре гражданин понял, что попал на сайт мошенников и обратился в полицию, - поделились стражи порядка.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Виновному грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Добавим, что это уже не первый случай в Сургуте, когда в условиях сверхспроса на маски активизировались мошенники.
ИСТОЧНИК KP.RU