2020-04-02T09:48:08+03:00
Общество

Югорчанам предложили раскрасить северные узоры, чтобы скрасить досуг

#РаскрасьУзорыЮгры
Руслан Савинов
Поделиться:
Югорчанам предложили раскрасить северные узоры, чтобы скрасить досуг. Скриншот одной из раскрасокЮгорчанам предложили раскрасить северные узоры, чтобы скрасить досуг. Скриншот одной из раскрасок
Изменить размер текста:

Центр народных художественных промыслов и ремесел ХМАО запустил в социальных сетях проект #РаскрасьУзорыЮгры.

Для этого были специально разработаны раскраски с изображениями из авторских открыток по мотивам узоров народного искусства Югры в традиционной вышивке и художественному вязанию.

- Инициатива подготовлена в поддержку людей, находящихся на карантине в период профилактики коронавирусной инфекции, - пояснили создатели раскрасок.

Добавим, что увлекательные раскраски можно скачать бесплатно в формате PDF на по ссылке. Для любителей творчества доступны фрагменты вышивки нескольких вариантов рукавиц и пояса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава ХМАО проверила работу обсерватора «Юган»
Югорчан ждет конкурс по созданию роликов с лайфхаками
Осужденные Югры стали смотреть оперу и балет
В Сургуте бомж грабил квартиры
Югорчанам дали советы, как выбирать продукты в период пандемии коронавируса
Житель Югры вернулся из Тайланда и не стал соблюдать карантин
Цены на имбирь в Сургуте резко взлетели
Югорчанка чужой карточкой накупила алкоголя и ответит за это по закону
Губернатор ХМАО отметила заслуги учителя химии из Покачей
Мошенник обманул сургутянина при попытке купить маски
Югорчанам предложили раскрасить северные узоры, чтобы скрасить досуг
Киргиза осудили в Сургуте за незаконное пересечение границы
В Югре нашли тело пропавшего мужчины
В Сургуте меняется работа общественного транспорта
Поликлиника Сургута полностью обновила оборудование для дезинфекции
Мэр Сургута лично проверил соблюдение горожанами режима самоизоляции
В Югре столкнулись Лада и КамАЗ
Погода в Югре 2 апреля: сильный снег
В Югре введут дополнительные меры поддержки бизнеса
Пьяный житель Ханты-Мансийска пытался украсть сигареты и шоколадку
Водоочистные сооружения Сургутского района назвали «настоящим прорывом»