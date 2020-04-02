Югорчанам предложили раскрасить северные узоры, чтобы скрасить досуг
Центр народных художественных промыслов и ремесел ХМАО запустил в социальных сетях проект #РаскрасьУзорыЮгры.
Для этого были специально разработаны раскраски с изображениями из авторских открыток по мотивам узоров народного искусства Югры в традиционной вышивке и художественному вязанию.
- Инициатива подготовлена в поддержку людей, находящихся на карантине в период профилактики коронавирусной инфекции, - пояснили создатели раскрасок.
Добавим, что увлекательные раскраски можно скачать бесплатно в формате PDF на по ссылке. Для любителей творчества доступны фрагменты вышивки нескольких вариантов рукавиц и пояса.
ИСТОЧНИК KP.RU