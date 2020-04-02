2 Апр 2020 2020-04-02T09:48:08+03:00

Югорчанам предложили раскрасить северные узоры, чтобы скрасить досуг. Скриншот одной из раскрасок

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Центр народных художественных промыслов и ремесел ХМАО запустил в социальных сетях проект #РаскрасьУзорыЮгры.

Для этого были специально разработаны раскраски с изображениями из авторских открыток по мотивам узоров народного искусства Югры в традиционной вышивке и художественному вязанию.

- Инициатива подготовлена в поддержку людей, находящихся на карантине в период профилактики коронавирусной инфекции, - пояснили создатели раскрасок.

Добавим, что увлекательные раскраски можно скачать бесплатно в формате PDF на по ссылке. Для любителей творчества доступны фрагменты вышивки нескольких вариантов рукавиц и пояса.

ИСТОЧНИК KP.RU