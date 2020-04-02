Киргиза осудили в Сургуте за незаконное пересечение границы
Городской суд Сургута вынес обвинение по уголовному делу в отношении 21-летнего гражданина Киргизии. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, молодого человека признали виновным по статье «Незаконное пересечение госграницы РФ».
Судом установлено, что мужчина знал о запрете въезда в Россию. Однако он проследовал в воздушный пункт пропуска через госграницу РФ в международном аэропорту Сургута и предъявил на пограничном контроле паспорт гражданина Киргизии.
Тогда ему повезло: он беспрепятственно пересек границу в период запрета.
Суд назначил мужчине наказанием лишение свободы сроком на 5 месяцев с отбыванием в колонии - поселении.
ИСТОЧНИК KP.RU