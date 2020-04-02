2020-04-02T09:39:46+03:00
Происшествия

Киргиза осудили в Сургуте за незаконное пересечение границы

Наказание – реальный срок лишения свободы
Руслан Савинов
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Киргиза осудили в Сургуте за незаконное пересечение границыКиргиза осудили в Сургуте за незаконное пересечение границыФото: pixabay.com
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Городской суд Сургута вынес обвинение по уголовному делу в отношении 21-летнего гражданина Киргизии. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, молодого человека признали виновным по статье «Незаконное пересечение госграницы РФ».

Судом установлено, что мужчина знал о запрете въезда в Россию. Однако он проследовал в воздушный пункт пропуска через госграницу РФ в международном аэропорту Сургута и предъявил на пограничном контроле паспорт гражданина Киргизии.

Тогда ему повезло: он беспрепятственно пересек границу в период запрета.

Суд назначил мужчине наказанием лишение свободы сроком на 5 месяцев с отбыванием в колонии - поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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