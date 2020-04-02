В Югре нашли тело пропавшего мужчины

2 Апр 2020 2020-04-02T09:25:25+03:00

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Поисковая группа выезжала на 23 км автодороги «Сургут — Нижневартовск» накануне, 1 апреля. По данным пресс-службы учреждения «Центроспас-Югория», тревожный вызов касался обнаружения страшной находки.

- Требовалась помощь в поиске тела 29-летнего мужчины. Он пропал более трех месяцев назад. Это произошло еще 19 декабря 2019 года, - пояснили представители «Центроспас-Югория».

На месте вызова спасатели и сотрудники полиции обследовали около 30 км болотистой местности и лесных массивов. Вскоре было обнаружено тело пропавшего мужчины. Его передали сотрудникам полиции. Сейчас выясняются обстоятельства смерти, а также проводятся все необходимые следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU