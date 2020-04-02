В Сургуте меняется работа общественного транспорта

2 Апр 2020 2020-04-02T09:15:28+03:00

Меньше пассажиров – меньше автобусов на линии

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В Сургуте по причине режима самоизоляции изменили работу общественного транспорта. Изменения коснулись автобусов и маршруток, которые работают по нерегулируемым тарифам. Их количество временно сократится. Власти Сургута вместо 139 единиц транспорта оставили на линии 71.

Кроме того, сегодня, 2 апреля, специалисты начали дезинфекцию автобусных остановок. В планах также значилось провести обработку на дорогах и тротуарах Однако суровые погодные условия внесли свои корректировки.

Напомним, что накануне мэр Сургута Вадим Шувалов лично проверил, как горожане соблюдают режим самоизоляции в городе: градоначальник повстречал нарушителей.

ИСТОЧНИК KP.RU