2020-04-02T08:43:48+03:00
Здоровье

Поликлиника Сургута полностью обновила оборудование для дезинфекции

Предыдущие аппараты прослужили 15 лет
Руслан Савинов
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Поликлиника Сургута полностью обновила оборудование для дезинфекции. Фото депздрава ХМАО.Поликлиника Сургута полностью обновила оборудование для дезинфекции. Фото депздрава ХМАО.
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В Сургутской городской клинической поликлинике №1 заменили оборудования в центральном стерилизационном отделении.

По информации пресс-службы депздрава ХМАО, сейчас введены в эксплуатацию новейшие стерилизаторы, которые позволяют разом обрабатывать более 800 хирургических инструментов и более 60 упаковок перевязочного материала хирургии, кабинетов офтальмолога, оториноларинголога, хирурга, процедурных кабинетов. Процесс контролируется компьютером.

- Мы планомерно ведем работу по перевооружению поликлиники. С учетом роста объемов помощи и стационарозамещающих технологий оборудование, которое было установлено еще 15 лет назад морально и физически устарело. Важным моментом является не только производительность новых стерилизаторов, но и удобство, и безопасность работы наших сотрудников, - рассказал главврач медучреждения Максим Слепов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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