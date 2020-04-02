Мэр Сургута лично проверил соблюдение горожанами режима самоизоляции
Глава Сургута Вадим Шувалов проинспектировал улицы города, чтобы убедиться, насколько прилежно сургутяне соблюдают режим самоизоляции.
- Решил пройтись по улицам Сургута, чтобы лично проверить, соблюдают ли горожане поручение о самоизоляции. На улице Энергетиков торговые центры закрыты, людей мало. Те, кого встретил, уверяли, что идут за продуктами, - написал Вадим Шувалов.
Однако вскоре градоначальник все же увидел на улицах тех, кто должен находиться дома:
- Правда, не все оказались такими сознательными: молодежь воспользовалась карантином, чтобы покататься на велосипедах. Пришлось самолично разгонять их по домам, - поделился мэр.
Напомним, пару дней назад Вадима Шувалова возмутил факт, что одно из развлекательных заведений Сургута устраивало массовые мероприятия. Речь об одном из ночных клубов города.
ИСТОЧНИК KP.RU