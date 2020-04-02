2 Апр 2020 2020-04-02T07:51:53+03:00

«Лада» столкнулась с «Камазом» на трассе в Югре Фото: pixabay.com

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На территории Югры за минувшие сутки, 1 апреля, один человек получил травмы в одном дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО.

Так, около 15:20 в Пыть-Яхе на нерегулируемом перекрестке улиц Магистральная – Тепловский тракт 54-летний водитель за рулем «Лада Гранта» допустил выезд на встречку. Там произошло столкновение с «Камазом», которым управлял 35-летний мужчина.

В результате аварии пассажир «Лада Гранта» получил телесные повреждения.

Также известно, что на территории региона сотрудники ГИБДД задержали трех водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, и четырех – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 24 водителя привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU