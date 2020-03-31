По Сургуту проедет автомобиль, призывающий оставаться дома
На улицах Сургута с 31 марта появился необычный автомобиль. Подробности и цель появления «громкого» транспорта пояснил мэр Сургута Вадим Шувалов на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
- Друзья, с сегодняшнего дня мы запускаем автомобиль, оборудованный громкоговорящим устройством. Машина будет ездить по городу и предупреждать сургутян без крайней необходимости не покидать своих квартир, - написал Шувалов.
В комментариях под записью многие подписчики градоначальника Сургута восприняли новость неоднозначно:
- Может, немного детвору напугает, хотя вряд ли...
Напомним, ранее Шувалова возмутил факт нарушения одним из ночных клубов города карантинного режима.
По Сургуту проедет автомобиль, призывающий оставаться дома.
ИСТОЧНИК KP.RU