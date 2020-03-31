31 Март 2020 2020-03-31T15:45:06+03:00

По Сургуту проедет автомобиль, призывающий оставаться дома. Скриншот видео со страницы Вадима Шувалова "ВКонтакте".

Необычный транспорт впечатлил не всех горожан

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На улицах Сургута с 31 марта появился необычный автомобиль. Подробности и цель появления «громкого» транспорта пояснил мэр Сургута Вадим Шувалов на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

- Друзья, с сегодняшнего дня мы запускаем автомобиль, оборудованный громкоговорящим устройством. Машина будет ездить по городу и предупреждать сургутян без крайней необходимости не покидать своих квартир, - написал Шувалов.

В комментариях под записью многие подписчики градоначальника Сургута восприняли новость неоднозначно:

- Может, немного детвору напугает, хотя вряд ли...

Напомним, ранее Шувалова возмутил факт нарушения одним из ночных клубов города карантинного режима.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="272" height="480" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/769963" frameborder="0"></iframe> По Сургуту проедет автомобиль, призывающий оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU