2020-03-31T15:45:06+03:00
Общество

По Сургуту проедет автомобиль, призывающий оставаться дома

Необычный транспорт впечатлил не всех горожан
Руслан Савинов
Поделиться:
По Сургуту проедет автомобиль, призывающий оставаться дома. Скриншот видео со страницы Вадима Шувалова "ВКонтакте".По Сургуту проедет автомобиль, призывающий оставаться дома. Скриншот видео со страницы Вадима Шувалова "ВКонтакте".
Изменить размер текста:

На улицах Сургута с 31 марта появился необычный автомобиль. Подробности и цель появления «громкого» транспорта пояснил мэр Сургута Вадим Шувалов на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

- Друзья, с сегодняшнего дня мы запускаем автомобиль, оборудованный громкоговорящим устройством. Машина будет ездить по городу и предупреждать сургутян без крайней необходимости не покидать своих квартир, - написал Шувалов.

В комментариях под записью многие подписчики градоначальника Сургута восприняли новость неоднозначно:

- Может, немного детвору напугает, хотя вряд ли...

Напомним, ранее Шувалова возмутил факт нарушения одним из ночных клубов города карантинного режима.

По Сургуту проедет автомобиль, призывающий оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24