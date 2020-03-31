31 Март 2020 2020-03-31T15:20:08+03:00

Парк размером в семь футбольных полей обустроят в Сургутском районе. Фото: Савинов Руслан.

Изменить размер текста: A A

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой обсудил о итоги работы за первый квартал 2020 года.

Как он отметил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте», муниципалитет благополучно разместили все конкурсы на благоустройство территорий:

- Из бюджета Сургутского района на эти цели выделено 150 млн рублей, еще 20 млн рублей даст округ, - отметил Трубецкой.

Известно, что на эти деньги будет реализовываться несколько серьезных проектов: парковые зоны в Солнечном, Федоровском, Лянторе. Парк в микрорайоне №9 в Лянторе раскинется на площади 75 тысяч кв. метров.

- Чтобы вы представляли: это семь футбольных полей. Я считаю правильным вкладываться в такие общественные пространства, которые станут центром притяжения для жителей, - подвел итог глава района.

ИСТОЧНИК KP.RU