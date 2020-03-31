Госавтоинспекторы Югры раскрыли 25 преступлений

31 Март 2020 2020-03-31T15:04:40+03:00

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Сотрудники Госавтоинспекции Югры с 21 по 27 марта раскрыли 25 преступлений, в том числе угон автомобиля. Такие данные предоставила пресс-служба окружного ГИБДД.

Так, 23 марта в дежурную часть полиции Сургутского района обратился 49-летний югорчанин с заявлением о том, что его «Шевроле Нива» угнали.

Вскоре сотрудники ДПС задержали 45-летнего подозреваемого, который с помощью оставленного в автомобиле ключа в замке зажигания украл «Шевроле».

- Каждый раз при выходе из салона автомобиля забирайте с собой ключ зажигания, а при закрывании автомобиля выработайте у себя привычку контролировать: ключи, окна, багажник и капот, дверцы машины, установку на сигнализации и даже содержимое салона. Старайтесь пользоваться если уж не собственным гаражом, то уж общественной стоянкой непременно, - посоветовали сотрудники регионального Управления Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU