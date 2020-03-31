В трех поселениях Сургутского района занимаются изготовлением медицинских масок

31 Март 2020 2020-03-31T14:50:21+03:00

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Стало известно, что пошив индивидуальных средств защиты осуществляется в трех поселениях Сургутского района.

По данным пресс-службы администрации муниципалитета, производство масок сейчас ведут предприниматели Лянтора, Белого Яра и Русскинской. Отмечается, что в каждом из населенных пунктов работает от одной до трех точек пошива.

- В период пандемии маски и антисептики являются едва ли не самыми востребованными товарами среди населения. Вопрос производства и поставок данных средств защиты решается, как на федеральном уровне, так и на местном. В Сургутском районе к решению вопроса подключились предприниматели, некоммерческие организации. На данный момент пошив масок осуществляют порядка пяти производителей, – отметил председатель комитета экономразвития муниципалитета Вениамин Матаев.

ИСТОЧНИК KP.RU