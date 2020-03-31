2020-03-31T13:49:13+03:00
Происшествия

Мошенники оставили двух югорчан без скейтборда и игровой приставки

Сайты бесплатных объявлений кишат аферистами
Руслан Савинов
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Мошенники оставили двух югорчан без скейтборда и игровой приставкиМошенники оставили двух югорчан без скейтборда и игровой приставкиФото: pixabay.com
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В Югре за минувшие дни случилось 20 мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, югорчане лишились более миллиона 800 тысяч рублей.

Зачастую на уловки аферистов попадались женщины среднего возраста и пенсионерки. Злоумышленники обманывали их под предлогом пресечения несанкционированного списания денег, покупки - продажи товаров интернете.

Так, более 22 тысяч рублей лишилась 43-летняя сургутянка. Она пыталась купить скейтборд на сайте бесплатных объявлений.

Тем временем 36-летний вартовчанин перевел 9 тысяч рублей неизвестным. Он хотел приобрести игровую приставку на «Авито».

- По всем подозрительным фактам в интернете сообщайте по телефону 102, - напомнили стражи порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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