Главный кардиолог Югры порекомендовала, как снизить уровень стресса

31 Март 2020 2020-03-31T13:19:07+03:00

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Главный кардиолог ХМАО Ирина Урванцева уточнила, что стресс не содействует здоровью человека, особенно пациентам с ишемической болезнью сердца. Кардиолог дала простые и эффективные советы, как справиться с психологической нагрузкой в период пандемии.

– Как бороться с плохим настроением? Если вы находитесь в самоизоляции, предлагаю рассматривать происходящее как незапланированный, но долгожданный отпуск. Самое время найти возможность для общения с близкими, возобновления хобби и много другого. Составьте режим дня и окажется, что у вас не так уж и мало дел, - подчеркнула главврач окружного кардиодиспансера Ирина Урванцева.

По словам экспертов, пока что достоверных данных о влиянии коронавируса на рост сердечно-сосудистых заболеваний нет. Известно, что окружной кардиоцентр работает в штатном режиме без существенного увеличения потока пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU