2020-03-31T13:22:05+03:00
Общество

Сургутянка из проекта «Голос исполнила песню «Останься дома»

«И увидишь, мир поменяет круг»
Руслан Савинов
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Сургутянка из проекта «Голос исполнила песню «Останься дома». Скриншот видео.Сургутянка из проекта «Голос исполнила песню «Останься дома». Скриншот видео.
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Жительница Сургута Алена Поль опубликовала видео на песню «Останься дома» на своей официальной личной странице в социальной сети «Инстаграм».

На видео она вместе с мужем и двумя сыновьями призывают жителей России остаться дома в период мер карантина и самоизоляции. Первая часть трека на русском, а вторая – на английском, но с подстрочным переводом.

– Останься дома, друг! Хотя бы на недельку – другую. И увидишь, мир поменяет круг. Останься дома, чтобы остаться в этом мире, – напевала Алена Поль.

- А вдруг кто-то улыбнется? Или захочет записать свой музыкальный привет всей семьей? И для этого совсем не обязательно иметь музыкальные инструменты дома, главное - творческий подход!, - обратилась к подписчикам Поль.

Подписчики девушки живо отреагировали на музыкальный призыв:

- Какая своевременная песня и позитивная при этом, - пишет одна из пользовательниц интернета.

Останься дома, друг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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