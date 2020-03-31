Сургутянка пыталась купить 40 тонн кукурузы и стала жертвой аферистов

31 Март 2020 2020-03-31T12:43:05+03:00

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В дежурную часть полиции Сургуту поступило заявление по факту мошенничества. Сургутянка рассказала, что является директором магазина и решила совершить оптовую закупку для реализации.

По данным пресс-службы УМВД ХМАО, руководитель магазина вступила в переписку с лжепоставщиком и оформила заказ на 40 тонн кукурузы.

- Продавец сказал, что отправит товар только после перечисления предоплаты. Женщина, перечислила 300 тысяч рублей. Однако спустя несколько недель товар так и не пришел, а «оптовик» перестал выходить на связь. Тогда сургутянка и поняла, что попалась на уловки афериста, - пояснили стражи порядка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Виновным грозит лишение свободы сроком до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU