2020-03-31T12:43:05+03:00
Происшествия

Сургутянка пыталась купить 40 тонн кукурузы и стала жертвой аферистов

Оптовой закупки не состоялось
Руслан Савинов
Поделиться:
Сургутянка пыталась купить 40 тонн кукурузы и стала жертвой аферистовСургутянка пыталась купить 40 тонн кукурузы и стала жертвой аферистовФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В дежурную часть полиции Сургуту поступило заявление по факту мошенничества. Сургутянка рассказала, что является директором магазина и решила совершить оптовую закупку для реализации.

По данным пресс-службы УМВД ХМАО, руководитель магазина вступила в переписку с лжепоставщиком и оформила заказ на 40 тонн кукурузы.

- Продавец сказал, что отправит товар только после перечисления предоплаты. Женщина, перечислила 300 тысяч рублей. Однако спустя несколько недель товар так и не пришел, а «оптовик» перестал выходить на связь. Тогда сургутянка и поняла, что попалась на уловки афериста, - пояснили стражи порядка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Виновным грозит лишение свободы сроком до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24