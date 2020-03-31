Югра предложила перенести срок исполнения госконтрактов

31 Март 2020 2020-03-31T12:27:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела по телефону рабочую беседу с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

- Власти региона предложили установить налоговые каникулы на налог на прибыль и единый социальный налог для строительных организаций, а также на арендную плату за земельные участки до конца 2020 года; законодательно установить возможность переноса срока исполнения госконтрактов без штрафных санкций на период карантина, связанного с санитарно-эпидемиологическими мероприятиями, установив при этом предельные размеры увеличения стоимости контрактов и сроков их исполнения, - сообщила Наталья Комарова.

Кроме того, предложено предоставить заказчикам право не требовать от субъектов малого и среднего бизнеса обеспечения заявок на право участия в конкурсах по выбору подрядчиков, а также обеспечения госконтрактов.

- Проводить «встречи» дистанционно без потери результативности реально. Наш с Маратом Шакирзяновичем разговор тому подтверждение, – подвела итог глава региона в своем инстаграм-аккаунте.

ИСТОЧНИК KP.RU