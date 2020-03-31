2020-03-31T12:27:56+03:00
Общество

Югра предложила перенести срок исполнения госконтрактов

Сдвиг дат предполагается совершить без штрафов
Руслан Савинов
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Югра предложила перенести срок исполнения госконтрактовЮгра предложила перенести срок исполнения госконтрактовФото: pixabay.com
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела по телефону рабочую беседу с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

- Власти региона предложили установить налоговые каникулы на налог на прибыль и единый социальный налог для строительных организаций, а также на арендную плату за земельные участки до конца 2020 года; законодательно установить возможность переноса срока исполнения госконтрактов без штрафных санкций на период карантина, связанного с санитарно-эпидемиологическими мероприятиями, установив при этом предельные размеры увеличения стоимости контрактов и сроков их исполнения, - сообщила Наталья Комарова.

Кроме того, предложено предоставить заказчикам право не требовать от субъектов малого и среднего бизнеса обеспечения заявок на право участия в конкурсах по выбору подрядчиков, а также обеспечения госконтрактов.

- Проводить «встречи» дистанционно без потери результативности реально. Наш с Маратом Шакирзяновичем разговор тому подтверждение, – подвела итог глава региона в своем инстаграм-аккаунте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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