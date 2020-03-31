31 Март 2020 2020-03-31T12:15:25+03:00

Две точки общепита в Нижневартовске нарушили меры карантина

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Полиция Нижневартовска совместно с представителями Роспотребнадзора и властями города начали проводить рейды по заведениям общепита: кафе, барам и ресторанам.

По данным пресс-службы администрации Нижневартовска, рейды проходят для проверки выполнения временных ограничений о приостановлении деятельности для посетителей до 5 апреля.

- От жителей Нижневартовска поступают сообщения, что не все заведения общепита города данные ограничения соблюдают. Некоторые предприниматели продолжают обслуживать посетителей в обычном режиме, - сказал замглавы Нижневартовска Николай Лукаш.

Уже проверено около 20 заведений. Известно, что часть предприятий переориентировалась и сейчас работает только по доставке блюд на дом.

Однако деятельностью двух заведений теперь заинтересовались специалисты контролирующих органов:

- Они не только продолжили работать в обычном режиме, но и функционировали с нарушением санитарных норм. Кроме того, были установлены факты реализации несертифицированного алкоголя. Владельцам этих заведений грозит административная ответственность, - пояснили проверяющие.

ИСТОЧНИК KP.RU