Апрель в Югре объявлен месяцем ЗОЖ

31 Март 2020 2020-03-31T11:33:18+03:00

Жителей региона ждут вебинары и лекции о сохранении здоровья

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Апрельский месячник в ХМАО будет направлен на продвижение здорового образа жизни.

По словам сотрудников центра медицинской профилактики Югры, врачи и волонтеры и призовут югорчан посвятить весну заботе о здоровье.

По причине необходимых мер по профилактике распространения коронавируса мероприятия проведут в формате вебинаров и интернет-лекций.

- Здоровье в значительной степени зависит от человека, его привычек, распорядка дня и образа жизни, - напомнили врачи.

- Наша задача как специалистов – обратить внимание югорчан на факторы, влияющие на качество и продолжительность их жизни. Поменять которые способен только сам человек, – поделился главврач центра профилактики Алексей Молостов.

ИСТОЧНИК KP.RU