Апрель в Югре объявлен месяцем ЗОЖ
Апрельский месячник в ХМАО будет направлен на продвижение здорового образа жизни.
По словам сотрудников центра медицинской профилактики Югры, врачи и волонтеры и призовут югорчан посвятить весну заботе о здоровье.
По причине необходимых мер по профилактике распространения коронавируса мероприятия проведут в формате вебинаров и интернет-лекций.
- Здоровье в значительной степени зависит от человека, его привычек, распорядка дня и образа жизни, - напомнили врачи.
- Наша задача как специалистов – обратить внимание югорчан на факторы, влияющие на качество и продолжительность их жизни. Поменять которые способен только сам человек, – поделился главврач центра профилактики Алексей Молостов.
ИСТОЧНИК KP.RU