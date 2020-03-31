Транспортная компания в Сургуте погасила долг перед сотрудниками
Правоохранители Югры провели проверку по обращению сургутянки о невыплате ТК «Салават» зарплаты сотрудникам. Подробности стали известны от пресс-службы региональной прокуратуры.
Установлено, что организация задолжала 51 работнику общую сумму в два миллиона рублей.
Прокурор региона объявил руководителю компании предостережение о нарушении трудового законодательства. Вскоре работодатель погасил в полном объеме задолженность перед сотрудниками.
Напомним, месяцем ранее в Сургуте предприниматель задолжал четырем сотрудникам миллион рублей. Тогда должностное лицо привлекли к еще и дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU