2020-03-31T11:15:02+03:00
Общество

Транспортная компания в Сургуте погасила долг перед сотрудниками

Не обошлось без вмешательства прокуратуры
Руслан Савинов
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Транспортная компания в Сургуте погасила долг в 2 миллиона рублей перед сотрудникамиТранспортная компания в Сургуте погасила долг в 2 миллиона рублей перед сотрудникамиФото: pixabay.com
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Правоохранители Югры провели проверку по обращению сургутянки о невыплате ТК «Салават» зарплаты сотрудникам. Подробности стали известны от пресс-службы региональной прокуратуры.

Установлено, что организация задолжала 51 работнику общую сумму в два миллиона рублей.

Прокурор региона объявил руководителю компании предостережение о нарушении трудового законодательства. Вскоре работодатель погасил в полном объеме задолженность перед сотрудниками.

Напомним, месяцем ранее в Сургуте предприниматель задолжал четырем сотрудникам миллион рублей. Тогда должностное лицо привлекли к еще и дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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