2020-03-31T14:31:34+03:00
Общество

Регистрация браков в Сургуте во время коронавируса: какие правила будут действовать с 30 марта по 5 апреля

Регистрация браков в Сургуте во время коронавируса
Руслан Савинов
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Нерабочая неделя в Сургуте: как будет работать ЗАГС с 30 марта по 5 апреля. Фото: Савинов Руслан.Нерабочая неделя в Сургуте: как будет работать ЗАГС с 30 марта по 5 апреля. Фото: Савинов Руслан.
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Регистрация браков в Сургуте во время коронавируса будет иметь ряд особенностей. ЗАГС начал прием граждан только по предварительной записи.

В пресс-службе администрации города напомнили, что эта мера вводится для минимизации распространения коронавируса и будет действовать до конца действия режима повышенной готовности.

- Записаться на прием можно через портал госуслуг, за исключением регистрации смерти, либо по телефону или электронной почте, при отсутствии нужной услуги на портале, - пояснили сотрудники ЗАГСа.

Напомним, что для регистрации заключения брака необходимо приходить не ранее чем за десять минут до назначенного времени. Количество приглашенных с учетом молодоженов и специалиста управления ЗАГС: не более 10 человек.

Телефон сургутского ЗАГСа: +7 (3462) 950 944.

ИСТОЧНИК KP.RU

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