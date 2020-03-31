Регистрация браков в Сургуте во время коронавируса: какие правила будут действовать с 30 марта по 5 апреля
Регистрация браков в Сургуте во время коронавируса будет иметь ряд особенностей. ЗАГС начал прием граждан только по предварительной записи.
В пресс-службе администрации города напомнили, что эта мера вводится для минимизации распространения коронавируса и будет действовать до конца действия режима повышенной готовности.
- Записаться на прием можно через портал госуслуг, за исключением регистрации смерти, либо по телефону или электронной почте, при отсутствии нужной услуги на портале, - пояснили сотрудники ЗАГСа.
Напомним, что для регистрации заключения брака необходимо приходить не ранее чем за десять минут до назначенного времени. Количество приглашенных с учетом молодоженов и специалиста управления ЗАГС: не более 10 человек.
Телефон сургутского ЗАГСа: +7 (3462) 950 944.
ИСТОЧНИК KP.RU