2020-03-31T10:02:54+03:00
Происшествия

Лжеполицейский в Сургуте обманул таксиста

Доверчивость мужчины поразила стражей порядка
Руслан Савинов
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Лжеполицейский в Сургуте обманул таксистаЛжеполицейский в Сургуте обманул таксистаФото: pixabay.com
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Мошенник представился полковником ГИБДД В Сургуте и убедил таксиста перевести деньги якобы полицейским на дни рождения. Об этом сообщила пресс-служба УМВД города.

Потерпевшему 57-летнему таксисту позвонил клиент. Неизвестный представился полковником ГИБДД и сообщил, что у его коллег сегодня дни рождения, и он хочет сделать им подарок – перевести деньги на счет именинников.

- Потерпевший пояснил, что не смог отказать «высокопоставленному полицейскому», рассчитывая на возможные дальнейшие поблажки со стороны сотрудников Госавтоинспекции, - пояснили стражи порядка.

«Именинникам» таксист перевел почти 132 тысячи рублей. Вскоре сургутянин понял, что стал жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Виновным грозит лишение свободы до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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