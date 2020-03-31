31 Март 2020 2020-03-31T09:21:47+03:00

«Я только до автомобиля за документами»: обнаружен югорчанин, нарушивший карантин. Фото: Савинов Руслан.

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Полицейские Урая проверяли граждан, недавно вернувшихся из-за рубежа, которые обязаны находиться в режиме изоляции.

По информации от пресс-службы УМВД ХМАО, 32-летнего мужчину-нарушителя стражи порядка застали, когда он спускался из своей квартиры по лестнице на улицу.

- Югорчанин пояснил, что выходил в автомобиль за документами. Согласно предписанию, ураец обязан находиться в режиме изоляции с 26 марта до 9 апреля под непрерывным медицинским наблюдением и не имел права покидать квартиру, - рассказали полицейские.

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении. Мужчине грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU