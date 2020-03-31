«Я только до автомобиля за документами»: обнаружен югорчанин, нарушивший карантин
Полицейские Урая проверяли граждан, недавно вернувшихся из-за рубежа, которые обязаны находиться в режиме изоляции.
По информации от пресс-службы УМВД ХМАО, 32-летнего мужчину-нарушителя стражи порядка застали, когда он спускался из своей квартиры по лестнице на улицу.
- Югорчанин пояснил, что выходил в автомобиль за документами. Согласно предписанию, ураец обязан находиться в режиме изоляции с 26 марта до 9 апреля под непрерывным медицинским наблюдением и не имел права покидать квартиру, - рассказали полицейские.
В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении. Мужчине грозит штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU