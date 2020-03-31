31 Март 2020 2020-03-31T09:08:34+03:00

Автоугонщик в Югре съехал в кювет, пытаясь скрыться от росгвардейцев. Фото Росгвардии ХМАО.

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В поселке Пойковском Нефтеюганского района экипаж группы задержания получил сообщение об объявлении плана «Перехват» в связи с угоном автомашины. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии ХМАО.

Вскоре прапорщик Александр Заика и старший сержант Александр Клименко увидели мчащуюся по проезжей части иномарку, схожую с разыскиваемой:

- Водитель, заметив патрульный автомобиль Росгвардии, попытался объехать его по обочине, но, не справился с управлением и съехал в кювет, - пояснили стражи порядка.

Росгвардейцы задержали 32-летнего мужчину. Он, как оказалось, решил прокатиться на чужом авто после распития алкоголя со своей знакомой.

ИСТОЧНИК KP.RU