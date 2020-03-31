2020-03-31T09:49:46+03:00
Происшествия

В Югре снегоход врезался в припаркованную «Ладу»

За минувшие сутки случилось лишь одно ДТП
Руслан Савинов
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Снегоход влетел на всей скорости в «Ладу» в Сургутском районе. Фото: Савинов Руслан.Снегоход влетел на всей скорости в «Ладу» в Сургутском районе. Фото: Савинов Руслан.
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На территории ХМАО накануне, 30 марта, один человек получил травмы в одном дорожно-транспортном происшествии. Такие данные предоставила пресс-служба Госавтоинспекции Югры.

Так, 29 марта в 20:55 в поселке Сытомино Сургутского района на улице Советская 39-летний водитель снегохода «Yamaha» не выбрал безопасную скорость движения.

Мужчина не справился с управлением и допустил наезд на припаркованный «Лада 2114». В результате аварии водитель снегохода получил телесные повреждения.

Также известно, что на территории региона сотрудники ГИБДД задержали восемь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, и четырех – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 27 водителей привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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