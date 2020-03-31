В Югре снегоход врезался в припаркованную «Ладу»
На территории ХМАО накануне, 30 марта, один человек получил травмы в одном дорожно-транспортном происшествии. Такие данные предоставила пресс-служба Госавтоинспекции Югры.
Так, 29 марта в 20:55 в поселке Сытомино Сургутского района на улице Советская 39-летний водитель снегохода «Yamaha» не выбрал безопасную скорость движения.
Мужчина не справился с управлением и допустил наезд на припаркованный «Лада 2114». В результате аварии водитель снегохода получил телесные повреждения.
Также известно, что на территории региона сотрудники ГИБДД задержали восемь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, и четырех – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 27 водителей привлечены к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU