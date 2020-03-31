Югорчан ждут «Шахматы онлайн»
Губернатор ХМАО Наталья Комарова пообщалась по видеосвязи с победителями первого в 2020 году конкурса гранта главы региона о проектах и перспективах конкурса. Об этом Комарова написала на своей официальной странице в социальной сети «Инстаграм».
- Высший балл независимая экспертиза поставила за проект «Шахматы онлайн» организации «Федерация шахмат Югры». Это интернет-портал, который помогает детям, подросткам, живущим в отдаленных поселениях округа, принимать участие в соревнованиях через интернет. Проект позволяет обучать слабовидящих, слепых детей благодаря специальным наборам, дистанционной работе с преподавателем. Авторам Александру Пархоменко, Наталье Залевской желаю удачи, - поделилась с пользователями интернета глава региона.
Добавим, что на грант губернатора Югры уже поступило 325 заявки, из них 290 - допущены до экспертизы. К настоящему моменту победителями стали 80 социально ориентированных НКО.
С полным списком финалистов можно познакомиться на специальном сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU