Югорчан ждут «Шахматы онлайн»

31 Март 2020 2020-03-31T08:36:50+03:00

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова пообщалась по видеосвязи с победителями первого в 2020 году конкурса гранта главы региона о проектах и перспективах конкурса. Об этом Комарова написала на своей официальной странице в социальной сети «Инстаграм».

- Высший балл независимая экспертиза поставила за проект «Шахматы онлайн» организации «Федерация шахмат Югры». Это интернет-портал, который помогает детям, подросткам, живущим в отдаленных поселениях округа, принимать участие в соревнованиях через интернет. Проект позволяет обучать слабовидящих, слепых детей благодаря специальным наборам, дистанционной работе с преподавателем. Авторам Александру Пархоменко, Наталье Залевской желаю удачи, - поделилась с пользователями интернета глава региона.

Добавим, что на грант губернатора Югры уже поступило 325 заявки, из них 290 - допущены до экспертизы. К настоящему моменту победителями стали 80 социально ориентированных НКО.

С полным списком финалистов можно познакомиться на специальном сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU