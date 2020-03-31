2020-03-31T10:01:44+03:00
Общество

Вадим Шувалов обратился к сургутянам в связи с пандемией

Один из ночных клубов нарушил запрет на проведение развлекательных мероприятий
Руслан Савинов
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Мэра Сургута возмутила клубная вечеринка в разгар борьбы с коронавирусомМэра Сургута возмутила клубная вечеринка в разгар борьбы с коронавирусомФото: pixabay.com
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Стало известно, что из всех развлекательных заведений Сургута лишь ночной клуб «Марс» нарушил постановление губернатора Югры от 27 марта 2020 года, где есть обязательство приостановить деятельность досуговых учреждений. Вечеринки вызвали огромную бурю негодования и возмущения у главы Сургута Вадима Шувалова, о чем он подробно написал на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

- Подобной инфантильности и глупости я давно не встречал. И здесь я говорю не о владельце клуба — здесь все ясно, им движет элементарное желание урвать свой кусок даже в такое тяжелое время. О чем думают горожане, которые в период пандемии опасной инфекции идут прямиком в толпу, — вот, чего понять не могу. Наши врачи буквально живут на работе, чтобы не допустить распространения коронавируса в Сургуте. А из-за таких вот весельчаков их усилия сводятся к нулю, - возмутился Вадим Шувалов.

Градоначальник посоветовал крепко задуматься руководству клуба о последствиях решений. Шувалов отметил, что власти города, в усиленном режиме будут проверять все развлекательные, досуговые и торговые точки, которые в данный момент должны ограничить свою деятельность.

- Нужно будет - и разъяснительные беседы проведем. Прямо как в детском саду. Если уж взрослые дяди и тети так и не научились понимать, что такое хорошо, а что такое плохо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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