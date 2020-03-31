2020-03-31T07:20:09+03:00
Происшествия

Югорчанин нарубил леса на миллион рублей

Суд вынес вердикт
Руслан Савинов
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Югорчанин нарубил леса на миллион рублей. Фото: Савинов Руслан.Югорчанин нарубил леса на миллион рублей. Фото: Савинов Руслан.
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Советский районный суд вынес приговор в отношении 51-летнего местного жителя. По данным региональной прокуратуры, мужчину признали виновным по статям «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупных размерах» и «Хранение, перевозка, переработка в целях сбыта в особо крупных размерах».

Судом установлено, что югорчанин являлся предпринимателем и с июля по август 2019 года использовал подчиненных, которые не знали, что совершают нарушение закона, для незаконной рубки деревьев на территории Советского района.

В итоге лесному фонду причинен ущерб на сумму более миллиона рублей. Суд назначил обвиняемому три года условно с испытательным сроком три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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