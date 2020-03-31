31 Март 2020 2020-03-31T05:04:52+03:00

Погода в Югре 31 марта: мокрый снег и дождь. Фото: Савинов Руслан.

Температура днем не опустится ниже +2 градусов

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В Ханты-Мансийском автономном округе в понедельник, 31 марта, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет небольшой мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный 5 – 10 метров в секунду, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4, -1 градуса, днем +2, +7 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают небольшой снег и дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +3, +5 градусов.

В Сургуте станет пасмурно и пройдет дождь со снегом. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит 0, +2 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и без осадков. Ветер северо-западный 56 метров в секунду. Температура воздух днем составит +1, +3 градуса.

На Руси этот день называли «Кирилл - Дери полоз». По погоде отмечали: если в этот день зацветала мать-и-мачеха, то это свидетельствовало о скором приближении лета и теплом начале апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU