2020-03-30T08:27:24+03:00
Происшествия

«Уаз Патриот» врезался в «Деу Нексия» на югорской трассе

Водитель иномарки получил травмы
Руслан Савинов
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«Уаз Патриот» врезался в «Деу Нексия» на югосркой трассе. Фото ГИБДД ХМАО.«Уаз Патриот» врезался в «Деу Нексия» на югосркой трассе. Фото ГИБДД ХМАО.
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На территории ХМАО семь человек получили травмы в семи дорожно-транспортных происшествиях. Такие данные предоставила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Так, в Советском районе на 319 км автодороги «Югра» 27 марта в 22:30 54-летний водитель за рулем «Уаз Патриот», по предварительным данным, при выезде на встречку там, где это не запрещено ПДД, не предоставил преимущество в движении «Деу Нексия».

В результате аварии 31-летний водитель «Деу Нексия» получил телесные повреждения.

Также известно, что в ХМАО сотрудники ГИБДД задержали 35 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 7 – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 103 водителя привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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