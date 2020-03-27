2020-03-27T11:37:33+03:00
Общество

В Югре вводят дополнительную выплату на ребенка

Обязательное условие получения денег: доход меньше прожиточного минимума
Руслан Савинов
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Выплату нового пособия семьям с детьми в Югре начнут с 1 апреля. Фото: Савинов Руслан.Выплату нового пособия семьям с детьми в Югре начнут с 1 апреля. Фото: Савинов Руслан.
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова для исполнения указа президента РФ «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей» приняла решение о внесении изменений в региональный закон о поддержке семьи, материнства, отцовства и детства.

По данным пресс-службы правительства Югры, к выплате в 1005 рублей на ребенка, детей в возрасте от 3 до 7 лет теперь добавлено ежемесячное пособие на условиях социального контракта в размере 7582 рубля. Выплаты начнут с 1 апреля, а назначены они будут с 1 января 2020 года.

Как отметила директор департамента соцразвития ХМАО Тереза Пономарева, речь идет о семьях с доходом меньше величины прожиточного минимума.

ИСТОЧНИК KP.RU

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