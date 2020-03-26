Сургутский воришка вытащил из автомобиля сабвуфер
Теперь придется отвечать по закону
В ХМАО накануне, 25 марта, случилось 54 преступления. По данным УМВД ХМАО, уже раскрыто 30 нарушений закона, из них: четыре преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, 14 краж, грабеж и три мошенничества.
Так, в ресторане города Покачи 32-летний мужчина похитил с барной стойки сотовый. Ущерб 6400 рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сейчас он под подпиской о невыезде.
Тем временем, в Сургуте другой 32-летний ворищка украл из автомобиля «Лада 211440» сабвуфер стоимостью более 12 тысяч рублей. Сейчас любитель музыки под подпиской о невыезде.
Также известно, что в Югре за минувшие сутки раскрыли восемь ранее произошедших преступлений и выявили более шести тысяч правонарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU